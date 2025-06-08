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Bayrampaşa'da kaza yaptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bayrampaşa'da kaza yaptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bayrampaşa'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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O-3 TEM bağlantı yolu Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray istikametinde 34 BH 5599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Daha sonra yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü, araçtan inerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü.

Kazanın, sürücünün yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpmamak için manevra yaptığı sırada meydana geldiği iddia edildi.

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