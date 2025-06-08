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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 6 maç oynandı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 6 maç oynandı

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Andorra'yı 1-0 yenerek K Grubu'nda 3 maçta 3 galibiyete ulaştı.

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2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde gruplarda 6 karşılaşma yapıldı.

İspanya'daki RCDE Stadyumu'nda Andorra'yı 1-0 yenen İngiltere'nin galibiyet golünü 50. dakikada Harry Kane kaydetti.

İngiltere 9 puanla K Grubu'nda lider konumda bulunuyor. 3 maçta puan alamayan Andorra ise 5. ve son sırada yer alıyor.

Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

G Grubu:

Finlandiya-Hollanda: 0-2

Malta-Litvanya: 0-0


H Grubu:

Bosna Hersek-San Marino: 1-0

Avusturya-Romanya: 2-1


K Grubu:

Andorra-İngiltere: 0-1

Arnavutluk-Sırbistan: 0-0

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