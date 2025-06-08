2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 6 maç oynandı

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Andorra'yı 1-0 yenerek K Grubu'nda 3 maçta 3 galibiyete ulaştı.Abone ol
2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde gruplarda 6 karşılaşma yapıldı.
İspanya'daki RCDE Stadyumu'nda Andorra'yı 1-0 yenen İngiltere'nin galibiyet golünü 50. dakikada Harry Kane kaydetti.
İngiltere 9 puanla K Grubu'nda lider konumda bulunuyor. 3 maçta puan alamayan Andorra ise 5. ve son sırada yer alıyor.
Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
G Grubu:
Finlandiya-Hollanda: 0-2
Malta-Litvanya: 0-0
H Grubu:
Bosna Hersek-San Marino: 1-0
Avusturya-Romanya: 2-1
K Grubu:
Andorra-İngiltere: 0-1
Arnavutluk-Sırbistan: 0-0