Yerli otomobilin bir fotoğrafı daha ortaya çıktı

Haftaya resmi olarak tanıtımı yapılması beklenen Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.

Türkiye'nin yıllardır beklediği yerli otomobil projesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Aralık Cuma günü yerli otomobilin tanıtılacağını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin brandalı iki fotoğrafını paylaştı.

Büyük bir heyecana neden olan fotoğrafların ardından yerli otomobilin bir fotoğrafı daha sosyal medyada paylaşıldı. Gizlice çekilen fotoğraf, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Yerli otomobili kimler yaptı?

2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü imzalandı. Yerli otomobilin 5 babayiğidi elini taşın altına koydu. Yerli otoyu yapan şirketler şunlar:

-Anadolu Grubu,

-BMC,

-Kıraça Holding,

-Turkcell Grubu

-Zorlu Holding

Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da ortak oldu. 31 Mayıs 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu.

Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19'ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.