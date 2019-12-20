Savcı Sayan'ın 'Nusret ile protokol imzaladık' paylaşımına yorum yağdı

31 Mart yerel seçimlerinde Ağrı'yı AK Parti'ye kazandıran Savcı Sayan, 'Nusret ile protokol imzaladık' paylaşımı gündem oldu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaptıkları kış şartlarına hazırlıkları esprili bir fotoğrafla duyurdu. Sayan'a, sosyal medyada yorum yağdı.

"Yol tuzlama çalışmaları için Nusret’le protokol imzaladık.."

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, ünlü işletmeci Nusret Gökçek'in meşhur pozu "salt bae" fotoğrafının montajlandığı bir belediye aracını "Ağrı bu kış çok rahat edecek.... Yol tuzlama çalışmaları için Nusret’le protokol imzaladık.. hayırlı olsun" notuyla paylaştı.