Resmi Gazete'de yer alan ayetler CHP'yi kızdırdı! Bu laikliğe aykırı

Faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetimini yürüten denetçiler için getirilen etik kurallar fıkha dayandırıldı ve bazı ayetlerden alıntı yapıldı. Bu durum CHP'lileri kızdırdı. CHP'li Özgür Özel, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin Resmi Gazete'de yayınlanmasının laikliğe aykırı olduğunu söyledi.

Resmi Gazete'de yayınlanan standartlarda; denetçiler için getirilen etik ilkelerin dini dayanakları da gösterildi. Alt paragraflarda hadisler örnek gösterildi, bazı ayetlerden alıntılar yapıldı. Denetçilerin Allah-u Teala korkusuyla hareket etmesi gerektiği ifade edildi. Allah'ın yapılan her şeyi gördüğünün hatırlatıldığı kararlarda, Allah'a hesap verileceği de hatırlatıldı.

Tartışmalar Meclis Genel Kurulu'na taşındı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Resmi Gazete'de Kur'an-ı Kerim'den ayetlere yer verilmesinin laikliğe aykırı olduğunu söyledi.CHP'li vekil, toplumun yüzde 99'u Müslüman olsa bile bunun kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

Devletin mevzuatına ilk kez...

Özgür Özel, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 14 Haziran tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan kurul kararı, faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetimini yürüten denetçiler için etik kurallarını yayınladılar. Devletin mevzuatına ilk kez bir kutsal kitaptan ayetler giriyor.

Laik Cumhuriyet tarif edilirken..

Bu yapılan iş bir denetçinin nasıl davranacağını tarif ederken Anayasa’nın 1’nci maddesinde daha laik cumhuriyet tarif edilirken burada ilk kez dipnotlarında Kur’an-ı Kerim’den ayetlerin bulunduğu ve denetçinin davranış biçimlerini şeri hükümlere göre belirleyen bir süreç var, bu doğru değil.

Kabul edilebilir değil

Bu, inanç istismarı, bu dinî bir devleti egemen kılmak, yüzde 99’u Müslüman da olsa olmayanların da bulunduğu bir süreçte, bir toplumda bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil." ifadelerini kullandı.