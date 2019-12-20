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Ankara'da skandal görüntü! Dayakçı öğretmen açığa alındı

İhlas Haber Ajansı

ANKARA’da Teğmen Kalmaz İlkokulu’nda, birinci sınıfta okuyan engelli bir öğrenciyi darp eden bir öğretmene ait olduğu belirtilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca öğretmenin soruşturma süresince açığa aldığı bildirildi.

Ankara’da Teğmen Kalmaz İlkokulunda kaynaştırma öğrencisi olduğu öğrenilen engelli birinci sınıf öğrencisi A.K.'nin öğretmeni tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi.

''Soruşturma başlatılmıştır”
Yapılan açıklamada konunun takipçisi olunacağı vurgulanarak, "Ankara’da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca öğretmenin soruşturma süresince açığa aldığı bildirildi.

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