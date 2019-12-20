Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bu haklarımıza tecavüzdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dış politikaya ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Erdoğan ABD'nin f-35 kararı ile S400 ve Türk akımı için aldığı yaptırım kararına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'daki temaslarının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dış politikaya ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, ABD'nin aldığı yaptırım kararlarına sert tepki gösterdi. "Biz kabile devleti değiliz" diyen Erdoğan şunları söyledi:

-Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklama bizim açıklamamızdır. S400 olsun, F35’lerle ilgili adımlar olsun, bunlar bitmiş işler. Biz bu işi bitirmişiz. Bunu kaç kere söyledik. Şimdi bir de utanmadan sıkılmadan Türk Akım ile ilgili “buna yaptırım uygularız” diyorlar. Bu, tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür. Bütün bunlara karşı tabi ki bizim de yaptırımlarımız olacaktır. Yani biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz. Hep söylüyorum “biz kabile devleti değiliz.” Burası Türkiye…

Libya'daki paralı askerler

Libya'daki duruma da değinen Erdoğan, Türkiye'yi gemilerini batırmakla tehdit şunları Hafter grubunun paralı asker olduğunu söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:



-Hafter meşru bir siyasetçi değil, adam gayrimeşru. Ona meşruiyet kazandırmanın gayreti içinde olanlar var. Serrac ise meşru bir lider, meşru bir temsilci. Onu ise yok farz etmenin gayreti içerisine giriyorlar. Peki bunun içinde kimler var? Mısır var, Abu Dabi var, Fransa var, hatta İtalya var. Şimdi maalesef Rusya’nın da kendisi görünmese de bakıyorsunuz oluşturduğu bir şirket var. Libya’da, Wagner denilen kuruluş vasıtasıyla bunlar adeta Hafter’in paralı askerleri olarak onun yanında görev yapıyorlar. Parasını kimler veriyor malum. Böyle bir durum söz konusu ve bütün bunlar karşısında tabi ki bizim seyirci kalmamız doğru değil. Biz de elimizden geleni şu ana kadar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.