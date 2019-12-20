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Ekrem İmamoğlu'ndan fayton açıklaması: Akşam eylemcilerle sohbet edeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündemi bir hayli meşgul eden Büyükada’daki atlı fayton konusuyla ilgili sürecin takipçisi olduklarını ve bahar aylarında çözeceklerini söyledi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14’ncü ilçe belediyesi ziyaretini Silivri’ye yaptı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’dan yaklaşık 2,5 saat sunum alan İmamoğlu, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Atlara yapılan eziyetlerin takipçisi olduklarını belirten İmamoğlu, İBB önündeki hayvan hakları savunucularının çadırlı eylemine de değindi.

"Oradaki süreçte farklı sıkıntılar var"

İmamoğlu, faytonların kaldırılması talebine ilişkin şunları söyledi:

'Orada bir protokol var. Orada bir süreç işliyor. Yazın ortasında ‘Şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık’ diyemezdik. Ama analizler yaptık, çalıştaylar yaptık, işin sonuna geldik. Biz, oradaki fayton konusunu çözüyoruz. Görecekler, çok çağdaş, çok farklı bir yüzü olacak Adalar’ın önümüzdeki bahar itibariyle. Çözüyoruz. Ama iş bitince bunu açıklayacağız. Oradaki süreçte farklı sıkıntılar var. Onları da aşıyoruz. Akşam da kendileriyle sohbet edeceğim İBB’de.

 

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