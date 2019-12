Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretiliyor! Kalp krizi ve inme riskini azaltıyor

TÜRKİYE'de özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok miktarda tüketilen acı kırmızıbiberin, kişilerdeki kalp krizi ve inme riskini önemli ölçüde azalttığı ortaya çıktı.

İtalyan bilim insanı Marialaura Bonaccio liderliğinde yapılan araştırma, acı kırmızıbiber yiyen kişilerde kalp krizi ve inme riskinin diğer insanlara oranla yüzde 23 oranında düşük olduğunu ortaya koydu. İtalya'nın Molise bölgesinde yaşayan 22 bin 811 kişinin sağlık durumunun yaklaşık 8 yıl boyunca takip edildiği araştırmada, haftada en az 4 kez acı biber tüketmek, kalp ve serebrovasküler nedenlere bağlı ölüm riskinin azalması ile ilişkilendirildi.

'Araştırma'nın İtalya'da yapılması türkiye için anlamlı'

Gaziantep'te özel bir hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Doktor Serdar Keçeoğlu araştırmanın İtalya'da yapılmasının Türkiye için anlamlı olduğunu söyledi. Her iki ülkenin birçok alışkanlığının aynı olduğunu ifade eden Keçeoğlu şunları söyledi:

"Şimdi biliyoruz ki ölümlerin büyük oranı kalp ve damar hastalıkları kaynaklı. Bununla ilgili tabi herkes büyük çaba ve çalışma içerisinde. Acı biber ile ilgili de İngiltere'de bir çalışma yapıldı yeni. Çalışma İtalya'da yapıldı. Tabi İtalya'da yapılması bizim içinde anlamlı. Bizim toplumumuza yakın bir toplum, Akdeniz iklimi ve beslenme alışkanlıkları bize yakın. Araştırmada 2 grup oluşturuluyor. Bir grubun haftada 3-4 kez acı biber tüketimi mevcut. Diğer grupta ise nadir ya da hiç tüketim olmamış. Gruptakilerin uzun dönemde yaşam durumları gözlemlenmiş 8 yıllık bir süreçte ve acı biber tüketimi çok olan kişilerin kalp damar ile beyin damar olaylarına bağlı bir ölüm yaşama riskinin yüzde 23 oranında azaldığı tespit edilmiş. Önemli bir çalışma. Tabi bunu neye bağlıyoruz? Biberi acı yapan kapsaisin dediğimiz bir molekül mevcut. Bu kapsaisin biberde ne kadar çoksa biber o kadar acı oluyor. Nasıl bir etki gösteriyor? Daha önce biliyorduk ama insan çalışmaları henüz yoktu. Yani hayvan deneylerinde damar çeperinde kireçlenmeyi azalttığı, kötü kolesterolü düşürdüğü şeklinde gözlemler oldu. Buna bağlı olarak da hem kalp damar hem beyin damar olaylarına azalttığı düşünülüyordu. Bu çalışma ile de bu kanıtlanmış oldu."

'Biberi uzun vadede kullanmalıyız'

Acı biberin gündelik hayata girmesi ile birçok diğer etkeninin birleşmesinin kalp krizi riskini düşürdüğünü anlatan Uzman Doktor Serdar Keçeoğlu, "Biz bunu güncel hayatımıza nasıl sokacağız? Nasıl sigara içmiyorsak, şeker düzeyimizi düzenli tutuyorsak, tansiyonumuzu kontrol altında tutuyorsak, egzersizimizi yapıyorsak, biberi de hayatımıza katarak yani haftada 4 gün ya da daha fazla tüketimi şeklinde katarak, uzun vadede kullanmalıyız. Yani birkaç kere yiyerek bunun olumlu etkilerini yakalamak mümkün değil. Uzun solukta yani yıllar içinde bunun olumlu sonuçlarını aldığımızı göreceğiz diye düşünüyorum" dedi.

Tek başına acı biber yemenin riski azaltmadığını da belirten Keçeoğlu, "Bizim bölgemizde biber tüketimi fazla ama maalesef kalp krizi olayları Akdeniz iklimi bölgelerine göre daha fazla. Bunu sadece biber tüketimi ile engelleyemeyiz. Kalp ve beyin damar olaylarının en önemli sebepleri; sigara, yüksek tansiyon, diyabet gibi hastalıkları önleyerek ya da kontrol altına alarak biberi de hayatımıza kattığımızda acı biberi bunların olumlu faydalarını daha net görürüz. Tek başına acı biber tüketerek bunun olumlu faydalarını görmek mümkün değil" şeklinde konuştu.

Biber alırken özellikle sıcak ve kurak bölgelerdeki biberlerin alınmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Keçeoğlu şöyle devam etti:

"Biber tüketirken özellikle nerede üretildiği önemli. Sıcak iklimlerde nemli olmayan bölgelerde üretilen, yani Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi bizim bölgemizde üretilen biberleri tüketmek daha sağlıklı. Çünkü nem olmadığı zaman biberde o yabancı ya da zararlı o alfatoksin dediğimiz maddeler bulunmamış oluyor. Bir de büyük paketlerde değil de daha küçük paketlerde alıp tüketip tekrar yenisini almak daha güzel olur. Çünkü paket açıldığı zaman oksidasyona bağlı kapsaisin moleküllerinin etkisinin de azalması söz konusu."

'Tüm yemeklerimizde acı biber kullanıyoruz'

Kentte baharat satışı yapan esnaflar ise bölgede acı biber tüketiminin fazla olduğunu ve kalp krizi riskini azalttığını ilk kez duyduklarını söyledi. Almacı Pazarı'nda 18 yıldır esnaflık yapan Mete Tutar, kırmızıbiberin acısı ile birçok yararının olduğunu ifade ederek, "Ben kırmızı renkli bitkilerin güneş ışınlarını emdiği için yararlı olduğunu biliyorum. Bunun yanı sıra acı biber hem sindirimi kolaylaştırır hem kan dolaşımını arttırır bundan dolayı kalbe yararlıdır. Bizim bulunduğumuz Güneydoğu Anadolu'da biber hemen her sofrada vardır. Tüm yemeklerimize acı biber kullanıyoruz" dedi.

'Acı biber almak için şehir dışından gelenler var'

Baba mesleği baharatçılığı devam ettiren esnaflardan Yahya Yenidoğan da biberin metobolizmayı hızlandırdığı için diyet yapan insanlar tarafından da tercih edildiğini belirterek, "Acı sevenler çok fazla. Gaziantep'e sırf acı biber almak için çevre şehirlerden gelenler de var. Antep'in tatlıları meşhur olduğu kadar acıları da meşhur. Acı biber Antep'in vazgeçilmezi. Biz de yemeklerde tüketiyoruz. Hemen hemen haftada 1 kilo kendi mutfağımızda biber tüketiyoruz. Tüm yekelerimize koyuyoruz" şeklinde konuştu.

'Antepli olduğumuz için biberi çok seviyoruz'

Mutfaklarında haftada yarım kilo acı biber tükettiklerini söyleyen Hasan Mala ise, "Evimizde çok kullanıyoruz. Antepli olduğumuz için biberi seviyoruz. Evde tüketimimiz çok fazla haftada en az yarım kilo kırmızıbiber alıyoruz. Kalp krizi riskini düşürdüğünü yeni öğrendim. Ben herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Müşterimiz kırmızıbiber görmezse bize fırça atar'

Lokantacı Ahmet Kesen de işletmelerinde çok fazla biber tüketildiğini söyledi. Müşterilerin masalarda muhakkak kırmızıbiber görmek istediğini dile getiren Kesen, "Bizim bölgede kırmızı acı biber İslahiye ilçesinde yetiştiriliyor. Biz kırmızıbiberin hücrelere yararı olduğunu biliyorduk. Kalp krizi riskini azalttığını ise sizden öğrendik. Biz her yemeğimizde biberi kullanıyoruz. İyi korunan biberin sağlıklı olduğunu biliyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Şehrimizde çok tüketiliyor. Biber salçası ve pul biber yemeklerimizin olmazsa olmazı. Bizim müşterilerimiz de çok tüketiyor. Metabolizmayı da hızlandırıyor biber. İyi yerden, bildiğimiz yerden alıp kullanırsak biberi sağlık açısından sıkıntımız olmaz, biberin yararı vardır. Masalarda müşterimiz kırmızıbiberi, pul biberi görmezse bize fırça atar" diye konuştu.

'Çay kaşığı ile yiyerek kalitesini kontrol ediyoruz'

Herhangi bir lokantada da yemek yese muhakkak kırmızıbiber kullandığını söyleyen Burak Tazeoğlu ise şunları dedi: "Ünlü doktorlar yeşilbiber ve kırmızı pul biber kullandığı için Gazianteplileri övüyor. Kalp krizini önleyip, damarları açtığını biliyorum. Onun için her yemekte kullanıyoruz. Gaziantep'e özgü nohudu da hep biberli yiyorum. Biz bazen gittiğimiz yerlerde çay kaşığı ile yemekten önce biberi yiyerek kalite kontrolü yapıyoruz. Yaz mevsimi bizim hanımlarımızın çalışma dönemi. Hanımlarımız salçadan sonra biber yaparlar evde. Biz de her çeşidini yapıyoruz, pul biber, yaprak biber, toz biber hepsini evde yapıyorlar. Biz de tüketiyoruz."

'Biberi eşimden çok seviyorum'

Fransa'da yaşadığını ve Gaziantep'e her geldiğinde muhakkak biber aldığını ifade eden gurbetçi Mehmet Alkan de yılda yaklaşık 5 kilo biber tükettiğini ifade ederek, "Sırf benim 5 kilo biberim var her sene. Çoluk çocuk yok sadece kendime aldığım bu. Ben Fransa'da kalıyorum her yıl buradan 5 kilo alıp götürüp yiyorum. Çocuklar orada fazla yemiyor. Lokanta da çok yiyorum biberi. Eşimden çok bu biberi seviyorum ben" dedi.