HABER /  POLİTİKA

HDP'nin küstah vekiline bak! TBMM'de kürsüsünde PKK'yı savundu

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Meclis kürsüsünde utanmadan PKK'yı savundu. Meclis'te yaptığı konuşmada Ağrı'da öldürülen 4 teröristten 'köylüler' diye bahseden Taşdemir iyice küstahlaşarak Türk askerini katliam yapmakla suçladı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ara vermeyen Mehmetçik, Ağrı'nın Tutak ilçesinde çatışmaya girdiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. JÖH ekiplerinin düzenlediği operasyonun görüntüleri de geçen günlerde ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin Türk askerine ateş açtığı net bir şekilde görüldü.

HDP'li vekile göre onlar 'köylü'

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, öldürülen teröristlerden "köylüler" olarak bahsetti.Türk askerini katliam yapmakla suçlayan küstah vekil, herkesin terörist ilan edildiğini söyledi. Ancak görüntülerde PKK'lı teröristlerin JÖH ekiplerine ateş açtığı net bir şekilde görülüyordu.HDP'nin köylü dediği teröristlerin fotoğrafları: 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2020 asgari ücreti 2 bin 587 lira mı olacak? Sendikalar açıkladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretiliyor! Kalp krizi ve inme riskini azaltıyor
Süleyman Soylu terörle mücadele yerli ve mili araçların önemine dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'la ilgili Katar iddiasını doğruladı
5 babayiğit ve Mustafa Varank! Gündeme oturan yerli otomobil pozu
Ölü kişileri muayene edip SGK'yı 1 milyon lira zarara uğrattılar
Balat'taki taciz şüphelisi yakalandı! Bakın telefonundan neler çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Pakistan ve Afganistan sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bu haklarımıza tecavüzdür
Ekrem İmamoğlu'ndan fayton açıklaması: Akşam eylemcilerle sohbet edeceğim
Elastofibroma Dorsi (sırt nasırı) nedir daha çok kadınlarda oluyor!
Şanlıurfa'da bir otel odasında tarihi altın para bulundu! Tam 7 kilo
Cuma mesajları yenı kısa resimli cuma mesajları
Yorumlar