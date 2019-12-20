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Pakistan ve Afganistan sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı

PAKİSTAN'ın kuzeyi ve Afganistan'ın doğusundaki Hindukuş Dağlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) merkez üssü Afganistan'ın Jarm şehrinin 51 kilometre güneybatısı olan depremin yerin 210 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

Pakistan ve Afganistan'da farklı bölgelerinde hissedilen depremin ardından iki ülkedeki yerleşimlerde halk panik halinde binalardan kaçmaya çalıştı.

Depremde can kaybı ve hasar olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

İşte depremin yaşandığı bölgeden ilk fotoğraflar:

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