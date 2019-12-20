Fransa'da Google'a 150 milyon avro para cezası

En eski ağaç fosilleri New York'da bulundu

Pakistan ve Afganistan sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bu haklarımıza tecavüzdür

Elastofibroma Dorsi (sırt nasırı) nedir daha çok kadınlarda oluyor!