Google olmadan ne yaparız? İşte bazı alternatif uygulamalar
Rekabet Kurumu haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle ABD'li teknoloji devi Google'a 93 milyon lira ceza kesmişti. Bu karar sonrası Google, Türkiye'deki android telefonlara kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans verilmeyeceğini duyurmuştu. Peki Google olmadan da olur mu? İşte alternatif uygulamalar...
Rekabet Kurumu, rekabete aykırı hareketleri nedeniyle Google’a 93 milyon lira idari para cezası kesmiş, Google ise Türkiye'deki milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir ambargo kararı almıştı.
Bu karar ile birlikte 2019 yılı 12 Aralık tarihi itibariyle Türkiye’de satışa sunulan Android işletim sistemine sahip yeni çıkacak akıllı telefonlarda, programların lisansı iptal edildi.
Google'ın bu kararı bundan böyle ülkemizde satılan Android işletimli telefonlar için önemli kısıtlamalara neden olacak.
Şöyleki, Google’ın içinde yer alan, Google Arama, Google Chrome, YouTube, Google Drive, Google Haritalar ve Google Fotoğraflar uygulamalarının bulunduğu ürünler yeni satın alınan Android cihazlara yüklenemeyecek.
Bu durum birçok kullanıcıyı etkileyecek bir karar. Fakat 12 Aralık'tan önce satın alınan telefonlarda böyle bir durum söz konusu değil. Yani halihazırda kullandığınız Android işletimli cihazlarda böyle bir durumla karşılaşmayacaksınız. Ama Google'ın aldığı bu karar uzun süre kullanımda kalırsa yeni alacacağınız Android cihazlarda Google'sız bir hayat süreceksiniz.
İyi güzel de, Google olmadan da olur mu?
İşte Google'ın yerine kullanabileceğiniz alternatif uygulamalar: