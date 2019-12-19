Google olmadan ne yaparız? İşte bazı alternatif uygulamalar

Bu durum birçok kullanıcıyı etkileyecek bir karar. Fakat 12 Aralık'tan önce satın alınan telefonlarda böyle bir durum söz konusu değil. Yani halihazırda kullandığınız Android işletimli cihazlarda böyle bir durumla karşılaşmayacaksınız. Ama Google'ın aldığı bu karar uzun süre kullanımda kalırsa yeni alacacağınız Android cihazlarda Google'sız bir hayat süreceksiniz.