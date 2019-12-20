20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen alımına ilişkin başvuruların 6-10 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Şubat 2020'de yapılacak 20 bin sözleşmeli alımına ilişkin takvim açıklandı. Buna göre başvurular 6-10 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınav tarihleri belli oldu

Sözlü sınavlar 5-22 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 25 Şubat'ta, atama sonuçları da 18 Mart'ta açıklanacak.

MEB açıklama yaptı

Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, 'Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik' kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvurular alınacaktır" denildi.

Açıklamada başvuru koşullarına yer verilirken, branşlara yönelik kontenjan sayısı ve sözlü sınav merkezleri de duyuruldu. Başvuruların 6-10 Ocak'ta alınacağı, atama sonuçlarının ise 18 Mart'ta açıklanacağı bildirildi.