Mansur Yavaş 'Kişisel fantezi' deyip olay açıklamalar yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kişisel fantezi diyebileceğimiz yatırımlarla Ankaralının parası çarçur edilmiş" açıklaması yaptı.

DW Türkçe'den Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın 8.5 milyar TL borcu olduğunu açıkladı.

"2 trilyonluk bütçe yapılmış"

Sekizden fazla dosyayı savcılığa ilettiklerini dile getiren Yavaş, 20'ye yakın soruşturma olduğunu belirtti. Yavaş, "Kişisel fantezi diyebileceğimiz yatırımlarla Ankaralının parası çarçur edilmiş" diye konuştu.

Kamu zararını ortaya koyan rakamları yakında açıklayacaklarını vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti: ANFA'da (Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait organizasyon şirketi) 2015-2016'da 2 trilyonluk bütçe yapılmış. Bunun beş-altı yüz milyon lirası, yurtdışından ve İzmir'den alınan bitkilere ait. İzmir'e gidip sorduğumuzda, 80 kuruşa, 1 TL'ye alınan bitkilerin 12.13 TL'ye belediyeye fatura edildiğini görüyoruz.

"Otobüsler için 60 milyon euro kredi bulduk"

Daha önceden alınmış kredilere ilişkin aylık 52 milyon TL'lik ödeme yaptıklarını söyleyen Yavaş, "Borçtan yana şikayet yok. Ancak kredi isterken bunu borç kapatmak için istemiyoruz. Bugün acil olarak yapılması gereken Tatlar Arıtma İstasyonu var. 2010 yılında yapılması gerekiyordu" diye konuştu.

Kamu bankalarından kredi alamadıklarını bir kez daha vurgulayan Yavaş, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 60 milyon euro otobüsler için kredi bulduklarını açıkladı.

"Hayali projeler için borçlanmıyorum"

Yavaş, "Borçlanıyorum ama ben halkın ihtiyacına göre borçlanıyorum. Sizler gibi hayali projeler için borçlanmıyorum" sözleriyle kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.