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Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye taraftar desteği

Can Bartu Tesisleri'ne gelen Fenerbahçe taraftarı, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde futbolculara destek olurken, Emre Belözoğlu'na çiçek verdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında 22 Aralık pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günü tek çalışma ile tamamlayan sarı-lacivertli ekipte, antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

4 isim idmana katılmadı
Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden idmanın son bölümünde dar alanda çift kale bireysel çalışma gerçekleştirildi. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali, Zajc ve Sadık'ın antrenmanda yer almazken sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 

Taraftarlardan destek
Fenerbahçe'nin bugün yaptığı çalışmayı sarı-lacivertli  taraftarlar da takip etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesinde takıma destek oldular.

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