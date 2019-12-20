Meteoroloji İstanbul için uyarı geçti cumartesi akşama doğru etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için lodos uyarısı geçti. Hafif esen rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için fırtına uyarısı yaptı. Ulaşımda aksamaların olabileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın (Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve Pazartesi (23.12.2019) günü sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın (Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve Pazartesi (23.12.2019) günü sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir."

Çatı uçması ağaç ve direk devrilmesi olabilir

Uzmanlar; vatandaşlara fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuyor.

İBB de uyardı

İBB'nin açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verileri yer aldı. Yazılı açıklamada, "İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren lodos fırtınası bekleniyor. Uzmanlar, vatandaşları fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı" denildi.