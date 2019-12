Arsenal Mikel Arteta'ya emanet

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Unai Emery'den boşalan teknik direktörlük görevi için Mikel Arteta'nın getirildiğini resmen duyurdu.

Bilindiği gibi Mikel Arteta, daha önce Arsenal'de forma giymişti. Arteta, "Her şeyin bir gecede olmayacağını bilecek kadar gerçekçiyim ancak kadroda çok fazla yetenekli ve akademiden gelen çok sayıda genç oyuncu var. Bu benim için büyük bir onur, Arsenal dünyanın en büyük kulüplerinden biri..." dedi.

