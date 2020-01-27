Yazıklar olsun Cem Yılmaz'a deniyor ya... Meğer iyi bir yardım yapmış

Bir kesimin hedefi haline gelen Cem Yılmaz'a iktidara yakın bir isim destek çıktı. Twitterda açılan yazıklar olsun Cem Yılmaz etiketine itiraz eden Hasan Kaçan bakın ne yazdı...

ELAZIĞ depremi sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapmadığı için Cem Yılmaz hedefe konuldu. Twitterda "Yazıklar olsun Cem Yılmaz" diye etiket açanlara en güzel yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Hasan Kaçan'dan geldi.

Yardımı göze sokmamak için sesini çıkarmıyor

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hasan Kaçan, Cem Yılmaz'ın yardımını gizlice ve yüklü bir miktarda yaptığını söyledi. Hasan Kaçan şunları yazdı:



-“Yazıklar olsun Cem Yılmaz’ deniyor ya... Doğru yapılmıyor. Ben de bildiğimi söyleyeyim. Adam yardımını yapmış. Hem de iyi bir yardım. ‘Yardımı gözümüze mi sokuyorsun’ demeyin diye sesini çıkarmıyor. Doğruya doğru. Elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederiz”.