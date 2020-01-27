HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oluyor

Demirören Haber Ajansı

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün bugün açıklanması bekleniyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor.

Listesinde Sergen Yalçın, Samet Aybaba ve bir kaç isim daha olan siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi ve futbolun yöneticileri bugün bir araya gelerek karar toplantısı yapacak. Şu an en güçlü adayın Sergen Yalçın olduğu öğrenilirken, kararın da bu yönde alınması bekleniyor.

Abdullah Avcı gelmeden önce de takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek isteyen taraftarların isteğini göz önünde bulunduran yönetim, başka bir isimle anlaşıp daha ilk maçlardan yıpratılmasını istemiyor. Bu sebeple Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olma ihtimalinin yüksek olduğu biliniyor. Beşiktaş yönetimi en geç yarına kadar teknik direktör kararını açıklama düşüncesinde.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James yıkıldı
Ünlü siyasetçi İlhan Omar kardeşi ile evlendi! ABD'yi sarsan haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 41 bin lira verilecek
Burhan Kuzu'nun iddiasına MHP'li Cemal Enginyurt'tan çok sert tepki!
Tırmanışa geçen altın kritik seviyeyi aştı! Altında son durum
40 günlük bebeği kapı önüne bıraktı 'Babasına ders vermek istedim' dedi
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçeli taraftarların yardım paketleri Elazığ'a ulaştı
Tunay Torun, Çaykur Rizespor yolunda
2022 engelli aylığı 2020 kaç para oldu ödeme günleri ne zaman?
Şırnak'ta terör operasyonu: 6 tutuklama
Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma
Vanessa Laine Bryant kimdir öldü mü Kobe Bryant'ın eşi yaşı kaç?
Yorumlar