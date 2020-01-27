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Burhan Kuzu'nun iddiasına MHP'li Cemal Enginyurt'tan çok sert tepki!

MHP'li Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu'nun, 17 Ağustos depremiyle ilgili tartışma yaratan iddialarına "Burhan Kuzu ve bu kuzu gibilere acıyor ve nefret ediyorum" diyerek sert çıktı.

Burhan Kuzu, Twitter hesabından "Sırf muhalefet yapmak için, insanların acısı üzerinden siyaset yapanlar var” deyip 17 Ağustos dönemindeki Bülent Ecevit hükümetinin, depremzedeler için gelen yardım paralarıyla memur maaşlarının ödediğini öne sürdü.

"Geçmiş siyaseti ne kazandıracak?"

Dönemin hükümet ortağı olan MHP’nin Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, Burhan Kuzu'ya sert ifadelerle yanıt verdi. 1999’da MHP’nin iktidar ortağı olduğunu ve deprem sonrası 57’nci hükümetin başarılı işlere imza attığını söyleyen Enginyurt, “Elazığ depreminin yaraları sarılmalı iken, 1999 yılının kıyasını yapanlar! Ahlaklı olun, insan olun. Depremzedelere yardım edelim, insanımıza sahip çıkalım. Geçmiş siyaseti ne kazandıracak?” ifadelerini kullandı.

"Bu kuzu gibilere acıyor ve nefret ediyorum"

Enginyurt’un Burhan Kuzu’ya bir diğer yanıtı ise şöyle: Burhan Kuzu ve bu kuzu gibilere acıyor ve nefret ediyorum. Deprem paralarını MHP’nin ortak olduğu 57’nci hükümet maaş ödeme de kullanmış diyerek, güya AK Parti’ye saldırılara göğüs geriyor. Yazıklar olsun Kuzu sana ve senin gibilere. Rahmetli Ecevit de, Devlet bey de 1 kuruş haram yemedi.

"Memur maaşı ödendi diyen iftiracılar"

Enginyurt, açıklamasında 1 kuruş maaş ödenmediğini, 10 bin konut yapıldığını ifade ederek “Memur maaşı ödendi diyen iftiracılar, iddianızı ispat edin, aksi halde müfterisiniz. 1999 yılıyla uğraşınca, Elazığ depremi aklandı mı?” diye sordu.

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