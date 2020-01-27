Tırmanışa geçen altın kritik seviyeyi aştı! Altında son durum

Altının gram fiyatı yüzde 0,4 artışla 301,5 lira seviyesine çıktı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 491 lira, Cumhuriyet altını ise 2.008 liradan işlem görüyor.

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin de risk iştahını olumsuz etkilediğine işaret eden analistler, altın fiyatlarının bu belirsizliklerle yukarı yönlü desteklendiğini belirtti.

Altın da dolardaki yükselişe paralel gidiyor

Gram altın, cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 300,2 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 301,5 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 491 lira, Cumhuriyet altını da 2.008 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 1.577,8 dolardan işlem görüyor.

Analistler ne diyor? Daha da yükselir mi?

-Analistler, Çin'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini, bu durumun görece riskli varlıklarda satış baskısı oluşturduğunu bildirdi.

-ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin de risk iştahını olumsuz etkilediğine işaret eden analistler, altın fiyatlarının bu belirsizliklerle yukarı yönlü desteklendiğini kaydetti.

-Analistler, teknik açıdan ons altında 1.586 ve 1.597 dolar seviyelerinin, gram altında ise 305 liranın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.