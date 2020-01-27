Serdar Akinan'ın enkazdaki kadın Erdoğan görsün diye bekletildi iddiası! AFAD'dan sert yanıt

Serdar Akinan'ın bir televizyon programında yaptığı açıklama sosyal medyada hızla yayıldı. İddiayla ilgili konuşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar." ifadesini kullandı.