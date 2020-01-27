Serdar Akinan'ın enkazdaki kadın Erdoğan görsün diye bekletildi iddiası! AFAD'dan sert yanıt
Gazeteci Serdar Akinan'ın, "Enkazda ulaşılan yaralı depremzedenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göçük alanına gelene kadar bekletildiği" iddiasını AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu sert sözlerle yalanladı.
Serdar Akinan'ın bir televizyon programında yaptığı açıklama sosyal medyada hızla yayıldı. İddiayla ilgili konuşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar." ifadesini kullandı.
AFAD Başkanı Güllüoğlu, Twitter takipçisinin sorusu üzerine paylaştığı mesajda, gazeteci Serdar Akinan'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
"Enkaz alanındayken haber geldi"
İddiaların kesinlikle doğru olmadığını, vatandaşları kurtarırken tek önceliklerinin can güvenlikleri olduğunu söyleyen Güllüoğlu, şunları kaydetti: Diğer enkaz alanındayken haber geldi, bir kişiye daha ulaştığımıza dair...
O yüzden o tarafa geçip beklemeye başladık. Bu arada kişinin olduğu alanın temizliği yapıldı.