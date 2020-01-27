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Bitlis'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi

Anadolu Ajansı

BİTLİS'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 5 sığınak ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda 15 Ocak'ta bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla başlatılan "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu"nun devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında dün tespit edilen 5 sığınak ve bir avcı boy çukuru içinde 3 dolu küçük tüp, 20 metre su hortumu, radyo, 4 takım kar elbisesi, 3 gömlek, 3 pantolon, yelek, 3 puşi, bir çift eldiven, 35 hazır çorba ve 82 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile avcı boy çukuru da kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. 

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