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Deniz Baykal hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu

Solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisi sürüyor.

Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Deniz Baykal'ın tedavisine 1-2 gün daha devam edileceği bildirildi.

Ne olmuştu?

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal, geçen Çarşamba günü Ankara'daki evinde rahatsızlanması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, solunum yolu enfeksiyonu teşhisiyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

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