Şırnak'ta terör operasyonu: 6 tutuklama

Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 18 kişiden, 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında, 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

18 kişiden, 6'sı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.