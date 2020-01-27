SON DAKİKA
Bakan Kurum: Hem Sürsürü hem de Mustafa Paşa mahallesinde kentsel dönüyüm projesi başlatacağız Haberin devamı. Sağlık Bakanı Koca: Hastanelerde 86 yaralımız var Haberin devamı.
HABER /  YEREL

Ağrı'da köylülerin üzerine çığ düştü

Kucak köyünde donan içme suyunun borularını açmak için karla kaplı bölgeye giden köylüler, çığ altında kaldı.

Ağrı'da, saat 14.30 sıralarında, Süphan Dağı yakınlarında çığ meydana geldi.

Kucak köyündeki içme suyunun donması üzerine köy muhtarı ve birkaç kişi, donan boruları açmak için su kaynağının bulunduğu bölgeye gitmek istedi.

Grup karla kaplı bölgede güçlükle ilerlerken, çığ düştü.

hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi

Bu sırada gruptan Ferhat Sever, karın altında kaldı. Muhtar ve köylülerin uzun süren çalışmasıyla kardan çıkarılan Sever, ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerince köye getirildi. Buradaki sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Seven, saat 17.00 sıralarında köye gelen ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sever'in bilincinin açık olduğu, hipotermi geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi

SON DAKİKA HABERLERİ
Tırmanışa geçen altın kritik seviyeyi aştı! Altında son durum
40 günlük bebeği kapı önüne bıraktı 'Babasına ders vermek istedim' dedi
Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı kampanya! Çavuşoğlu ve eşi 1'er maaşını bağışladı
Akbank'tan sonra Yapı Kredi'ye de büyük ceza kesildi
Ahmet Hakan'dan Berna Laçin'e farklı tepki
Erman Toroğlu Ali Koç'u bombaladı: Utanmaz yalı çocuğu kına yakarsın
ÖNCEKİ HABERLER
Tediye ödemeleri 2020 kamu işçilerine ilk ödeme başlıyor
Deniz Baykal hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu
Bitlis'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi
Senegal halkına Türkiye'yi sordular işte cevaplar
65 yaş ödeme günleri 2020 kaç para oldu?
Recep ayı 2020 ne zaman başlıyor Diyanet 3 aylar tarihi
Yorumlar