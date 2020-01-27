Acun Ilıcalı'nın TV8'deki yardım kampanyasına ünlü isimlerden gelen bağışlar
Acun Ilıcalı'nın TV8'de yürüttüğü yardım kampanyasına birçok ünlü isim de destek oldu. O Ses Türkiye jürileri Hadise ve Murat Boz, bakın ne kadar bağışta bulundu.
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, dün akşam Elazığ ve çevre illerde yardıma ihtiyacı olan depremzedeler için yardım gecesi düzenledi. Toplamda 51 milyon TL toplanan gecede ünlü isimler peş peşe canlı yayına bağlanarak binlerce lira bağış yaptıklarını duyurdu.
Pazar akşamı saat 20.00'de başlayan canlı yayın, 01.30'a kadar sürdü. Gece sonunda toplam rakamı açıklayan Acun Ilıcalı, 2 milyon 150 binden fazla SMS atıldığını söyledi. Ilıcalı, TV8 kanalının reklam gelirleriyle beraber, bugün kesin rakamı Instagram'dan açıklayacağını söyledi.
Ünlü isimlerden gelen yardım bağışları ise şu şekildeydi:
Oğulcan Engin Tv8'in yardım kampanyasını arayarak annesi Seda Sayan ve ailesi adına 100 bin tl bağışladıklarını açıkladı.
O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Murat Boz ve Hadise ise 100 bin TL'lik bağış yaptı.