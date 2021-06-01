Yaz tatili ne zaman 2021 kaç gün kaldı MEB yeni duyurdu

1 Haziran yeni normalleşme planı Kabine toplantısı sonrasında Erdoğan tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 1 Haziran'da ilkokulların 7 Haziran'da ortaokulların açılacağını duyurdu. Peki 2020-2021 yılı 2. dönem ne zaman bitiyor, yaz tatili ne zaman başlıyor kaç gün sürecek tarih netleşti.

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Okullar ne zaman kapanıyor, 2. dönem ne zaman bitiyor ve yaz tatili ne zaman sorularının net yanıtı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geldi. Yeni normalleşme takvimi Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrasında açıklandı. Düşen vaka ve ölüm sayıları ile yarın yeni bir dönem başlıyor. Bugün yani 1 Haziran salı günü ilkokul öğrencileri haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitime geçiyor. Ortaokul öğrencileri ise 1 hafta sonra 7 Haziran'da eğitim hayatına yüz yüze başlayacak. Online eğitim gören öğrenciler bu sene karnelerini 18 Haziran'da alacaklar. 2 Temmuz'a kadar ise okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

İki gün yüz yüze eğitim: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” dedi.

Selçuk’un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köylerde haftanın 5 günü yüz yüze eğitim: Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı başlanacaktır.

Okullar ne zaman kapanacak: Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleşecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Karneler ne zaman verilecek: Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran’da alabilecek. Öte yandan öğrenciler 2 Temmuz’a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

1 Haziran normalleşme takvimi

* Haziran ayı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecek.

* Bu sınırlama cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar gününü tam kapsayacak şekilde uygulanacak.

* Restoran lokanta kafeterya gibi yeme içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında açık olacak, müşteri kabul edecek masaya servis yapabilecek.

* Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler Sabah 07.00 akşam 21.00 arasında çalışabilecek. Pazar günü kapalı olacaklar.

* Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 haziran itibariyle serbest olacak

* Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacaktır.

* Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.

* 1 Haziran salı itibariyle ilkokulda yüz yüze eğitim başlayacak.

* 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ortaokul ve liseler açılıyor.