Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk'e hakaretle ilgili Bahçeli'ye tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayasofya'daki programda Atatürk'e hakaret eden imam Mustafa Demirkan ile ilgili "Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "O çizgi biraz uzayıp saraya yaklaşınca renk değişiyor" eleştirisini yöneltti.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Ayasofya'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda Atatürk'e "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan ile ilgili şunları söyledi:

Atatürk'ü hedef alan imama sert tepki

'Ayasofya Camii'ni açtılar. Güzel. Camide görev yapan imamların sevgiyi saygıyı hoşgörüyü birlikte yaşamayı anlatması lazım. Dert varsa çözümler konusunda toplumu aydınlatması lazım .Biz nasıl tarihime saygılıysak camilerde görev yapan imamların da tarihlerine saygılı olması lazım. Hele hele Müslümanlığın ön gördüğü sevgiyi saygıyı hoşgörüyü barışı unutmamaları gerekir. Kinden beslenen bir din insanı olmaz. Ayasofya'yı açtınız da Atatürk'e hakaret etmek için mi açtınız? Atatürk hayatını bu millet için vermiş bir kişi. O meczup acaba İstanbul'un işgalini biliyor mu? Bu meczup kişi acaba Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda ilk kurşunu atan Sütçü İmam'ı biliyor mu? İlk ne söylediğini biliyor mu acaba? Her kim ki Mustafa Kemal ve Kuvâ-yi Milliye aleyhine fetva verip düşmanlık yapar bilin ki onların damarlarında kafir kanı vardır diyor. Bu meczupların geldiği yer 'Keşke Yunan galip gelseydi' eksenidir. Bu eksenden geliyorlar. Baskı altında yaşamayı kabullenmişler. Neden bu hafıza kardeşim. Açıp bir tarih kitabını okumuyor musunuz siz? UNESCO Atatürk'ü nasıl tanımlıyor? Bu meczup neler söylüyor.

"Kendi tarihine ihanet eden bir meczubu orada nasıl tutarsınız?"

Sayın Bahçeli'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkması eyvallah başımın sütüne. Ama asıl kızmamız gereken bu meczup mu. Bu meczup bu konuşmayı kimin önünde yapıyor? O devlet ricalinden bir Allah'ın kulu çıkıp yanlış söylüyorsun dedi mi? E Bahçeli'ye soruyorum, sen kime kızıyorsun arkadaş? O çocukları o meczuba teslim eden kim? Kendi tarihine ihanet etmeyi bir kural haline getiren bir meczubu orada nasıl tutarsınız? Atatürk bizim ortak değerimizdir. Bahçeli 'Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir' diyor güzel ama o çizgi biraz uzayıp saraya yaklaşınca renk değişiyor. Değişmeyecek arkadaş!"

Erken seçim çağrısı

İktidarın beceriksiz ve etkisiz olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, hükümetin halkın omuzlarına yük getirdiğini iddia ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"O nedenle diyoruz bir an önce seçime gitmeliyiz. Halkın huzura, beraber yaşamaya, barışa ihtiyacı var. Her evde huzurun, bereketin olması lazım. Türkiye'nin mafyadan beslenen, para alan siyasetçilere ihtiyacı yok. Ben seçim diyorum, Erdoğan kaçacak delik arıyor. Kimden kaçıyorsun? Milletten, halktan kaçınır mı? Vatandaş seni istiyorsa zaten bir daha geleceksin bana ders vereceksin.

Hiçbir Osmanlı Padişahına nasip olmayacak kadar sarayların var senin, çetelerin var. Binlerce trollerin var. Etrafında beslemelerin var. Türkiye Cumhuriyeti'ni çiftlik gibi yönetiyorsun. Kanun, anayasa tanımıyorsun ama gel arkadaş sandığı koyalım dediğim zaman kaçacak delik arıyorsun. Neden kaçıyorsun? Millet seni istemiyor, zorla güzellik olmaz. Memleketi mahvettin, perişan ettin. Erdoğan sen mi büyüksün, millet mi? Millet senden büyük."