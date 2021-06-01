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Iraz Yıldız kimdir kaç yaşında Iraz Yıldız babası ve annesi kim?

Iraz Yıldız kimdir kaç yaşında Iraz Yıldız babası ve annesi kim?

Oyuncu Tamer Karadağlı ile aşk yaşayan Iraz Yıldız merak konusu oldu. 53 yaşındaki Tamer Karadağlı'dan 20 yaş küçük olan 23 yaşındaki Iraz Yıldız piyanist. Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında birçok konser veren Iraz Yıldız hakkında merak edilenler...

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Oyuncu Tamer Karadağlı ile Bodrum'da tatil yapan Iraz Yıldız'ın hayatı merak konusu oldu. Son günlerde sık sık magazin basınında yer alan Tamer Karadağlı kendisinden 20 yaş küçük 23 yaşındaki piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşıyor. 53 yaşındaki Tamer Karadağlı aşk iddiaları hakkında konuşmasa da sevgilisi Iraz Yıldız merak edildi. Peki Iraz Yıldız kimdir, kaç yaşında, annesi ve babası kim?

Iraz Yıldız kimdir: 1997 yılında doğan Iraz Yıldız, piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı.

2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda Yuriy Sayutkin'in öğrencisi oldu. 2007 yılında Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 yılında Sofya'da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda mansiyon ödülü, yine aynı yıl Mersin'de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda Mansiyon Ödülü kazandı. 2009 yılında Şef Vladimir Spivakov tarafından Moskova'da gerçekleşen Uluslararası Müzik Festivali'ne davet edildi. Aynı yıl 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'nde çaldı. MİAM'ın düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesine sanatçı Cihat Aşkın'ın çağırısıyla katıldı ve Muammer Sun'un eserlerini seslendirdi. 2010 yılında "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında birçok konser verdi.

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