Nestle ürünlerinin yüzde 60’ı sağlıksız! Şirket içi yazışmalar ortaya çıktı

İsviçre merkezli gıda üreticisi Nestle’ye ait olduğu iddia edilen şirket içi yazışmalar ortaya çıktı. Buna göre Nestle ürünlerinin %60’ının sağlık testlerinde başarısız olduğu belirtildi.

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Financial Times tarafından paylaşılan yazışmalarda firma ürünlerinin yarıdan fazlasının sağlıksız olduğu belirtildi. Firma yazışmalarında “Piyasadaki içecek ve gıda ürünlerinin yüzde 60’tan fazlası sağlıklı tanımına dahil değil. Bu ürünleri ne kadar yenilesek yenileyelim, bu tanıma hiçbir zaman uyamayacaklar.” ifadeleri yer aldı.

Nestle’nin iç yazışmalarında, evcil hayvan ve özel sağlık ürünleri dışında kalan ürünlerin sadece %37’sinin Avustralya sağlık sisteminde 3.5 yıldızın üzerinde görüldüğü belirtildi. Bu kriterler uluslararası kuruluşlar tarafından da kullanılıyor.

Access to Nutrition Foundation gibi önemli kurumların denetimi doğrultusunda, Nestle’nin ürünlerinin %63’ünün 3,5 yıldızın altında kaldığı görülüyor. Şirketin en büyük problem yaşadığı ürünler ise içecek, şekerleme ve dondurma portföyü olarak göze çarptı. Firmanın saf kahveleri hariç içeceklerin %96’sı, şekerleme ve dondurma grubunda yer alan ürünlerin ise %99’u gerekli eşiğe ulaşmayı başaramadı.

Nestle’nin bu konuda adımlar attığı şirket yazışmalarında şu şekilde konuşuluyor:

“Ürünlerimizde önemli iyileştirmeler yaptık ancak portföyümüz, tüketici taleplerinin hızla arttığı bir ortamda, çevresel sağlık tanımlarına karşı hala düşük performans gösteriyor.”

Yapılan incelemelere bebek mamaları, evcil hayvan yemekleri, kahveler ve sağlık bilimi bölümündeki ürünler yer almadı. Yani firmanın 72,7 milyar dolarlık cirosunu oluşturan ürünlerin yaklaşık olarak yarısı incelemenin dışında kalmış oldu.