İBB, kilosu 392 TL'den baklava aldı iddiası! AK Parti'li gençlerden İBB'ye protesto

"Aradık taradık 392 TL’ye bir baklava bulamadık"

Baklava dağıtımı sonrası açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısında toplandık. Tabii burada toplanma nedenimiz hem medyamızda hem de meclis toplantılarımızda çokça geçtiği üzere kilosu 392 TL’ ye baklava alınmış. Biz İstanbul’da aradık taradık 392 TL’ye bir baklava bulamadık." dedi.