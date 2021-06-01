Menajeri İstanbul'a çağrıldı Kenan Karaman'a 3 yıllık sözleşme

Beşiktaş Kenan Karaman’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah beyazlılar, milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

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Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Salih Uçan’ın ardından Kenan Karaman’ı da kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncunun menajerini İstanbul’a çağıran Beşiktaş yönetimi, transferi kısa süre içinde tamamlamayı planlıyor.

Siyah beyazlılar milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Serbest durumda olan Kenan Karaman, Beşiktaş’ın şartlarını kabul etmesi halinde imzalar atılacak.

Siyah beyazlılar milli futbolcuyu Ocak ayında da kadrosuna katmak istemiş ancak Alman kulübü ile anlaşma sağlanamamıştı.

Almanya’da daha önce Hoffenheim ve Hannover 96’da oynayan Kenan Karaman, son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi. Geçen sezon Alman ekibi ile 29 maça çıkan 27 yaşındaki santrafor, 7 gol attı, 2 asist yaptı.

Kenan Karaman A Milli takımda çıktığı 21 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı.