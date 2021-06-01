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Elazığ'da eski meclis üyesi iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü

Elazığ'da eski meclis üyesi iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü

ELAZIĞ'da, Ebubekir Akgül (69), aralarında husumet bulunan S.Y. tarafından kendisine ait iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü. Akgül'ün il genel meclisi eski üyesi olduğu belirtildi.

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Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki Hürriyet Caddesi bulunan bir iş hanında meydana geldi. S.Y., iddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2009-2014 yılları arasında il genel meclis üyesi olan Ebubekir Akgül’e (69) ait iş yerine geldi. İkili arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, S.Y. yanında getirdiği bıçakla Ebubekir Akgül'ü göğsünden ve karnından ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralı Akgül, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Akgül, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan S.Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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