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Son dakika Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Asli değeri yok

Son dakika Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Asli değeri yok

Kripto paranın dolandırıcılık ve suistimale açık olması vatandaşa büyük kayıplar yaşattı. Kripto varlıklar için rapor yazan Merkez Bankası, kripto para için “asli değeri yok ve değeri çok oynak” ifadesinde bulundu.

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Türkiye’de para ve kur politikalarının yönetiminden sorumlu Merkez Bankası, dünyadaki paranın geleceğinde belirleyici olacağı gözüyle bakılan kripto para hakkında rapor hazırladı. Raporda Kripto para için; “asli değeri yok ve çok oynaktır” ifadesi kullandı.

Dünyada 370’ten fazla kripto varlık borsası bulunuyor. Bunların büyük bir kısmı güvenilirlik açısından şaibeli. Bu nedenle hesap değer birimi veya değişim aracı olarak kripto paranın kullanımı değer kaybına yol açıyor.

Kripto parada vatandaş büyük zararda 

Hizmet sağlayıcılarının şaibeleri yüzünden kişiler dolandırıcılık ve suiistimallerle de karşılaşarak büyük maddi kayıplar yaşıyor.

Kripto varlık sistemlerine ilişkin Türkiye’de Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinesinde çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar sonucunda yasal düzenlemelerin ortaya çıkacağı öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı süreci başlattı

Merkez Bankası görev ve sorumluluk alanı kapsamında dağıtık defter teknolojisi de dâhil olmak üzere finansal teknolojiler konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kripto varlık alım satım platformları da dahil olmak üzere kripto varlıklara ilişkin düzenlemenin önümüzdeki süreçte şekillenmesi bekleniyor. Böylece oraya çıkacak olan yasal mevzuatla vatandaşların büyük maddi kayıplar yaşaması önlenecek.

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