BIST 1.425
DOLAR 8,52
EURO 10,42
ALTIN 523,24
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

LG, akıllı telefon üretimini tamamen durdurdu

LG, akıllı telefon üretimini tamamen durdurdu

Daha önce akıllı telefon pazarından çekileceğini açıklayan LG, Vietnam'da telefon fabrikasındaki üretimini tamamen sonlandırdı.

Abone ol

Bir zamanlar akıllı telefon pazarında oldukça iyi işler çıkaran Güney Koreli üretici LG, geçtiğimiz haftalarda akıllı telefon pazarından çekildiğini açıklamıştı.

Çinli rakipleriyle baş edemeyen ve her geçen gün popülerliğini kaybeden marka, son 6 yılda 4.5 milyar dolar zarar etmişti.

Üretim resmen sonlandı 
Güney Kore merkezli bir haber ajansı olan Asiae, LG'nin telefon üretimini bugün itibarıyla durdurduğunu açıkladı.

Söz konusu kararın ardından, LG'nin akıllı telefon üretmek için kullandığı Vietnam'daki dev fabrikası, yeniden düzenlendikten sonra artık beyaz eşya üretimi için kullanılacak.

2015 yılının ikinci çeyreğinden bu yana 24 çeyrek üst üste zarar açıklayan LG’nin akıllı telefon birimi, o günden bu yana toplamda 4,5 milyar dolar zarar etmişti.

Bazı modeller 3 yıl daha güncelleme alacak 

LG tarafından yapılan açıklamalara göre, şirketin 2019 yılı ve sonrasında ürettiği üst segment akıllı telefonlar, 3 yıl boyunca Android güncellemesi almaya devam edecek.

LG'nin açıklamalarına göre, üç yıl daha Android güncellemesi alacak üst segment akıllı telefonlar şu şekilde:

LG G8 ThinQ
LG G8x ThinQ
LG G8s ThinQ
LG V50 ThinQ
LG V60 ThinQ
LG Velvet
LG Wing

Ayrıca şirketin  Stylo ve K serisi gibi orta ve giriş segment modelleri de iki yıl boyunca Android güncellemesi alacak

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir'de kimyasal atık alarmı! Etrafa zehir saçtı yol trafiğe kapatıldı
Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk'e hakaretle ilgili Bahçeli'ye tepki
İran'da askeri üste kaza! 2 pilot öldü
Menajeri İstanbul'a çağrıldı Kenan Karaman'a 3 yıllık sözleşme
Erzurum'daki cağ kebabı işletmecileri kademeli normalleşmeyle kapılarını açtı
Iraz Yıldız kimdir kaç yaşında Iraz Yıldız babası ve annesi kim?
'Yakmadan duramıyorum' demişti Antalya'da bir binayı daha yaktı
Uçağa bomba ihbarı yapılmıştı! Kız arkadaşının uçuşunu engellemek için yapmış
2. dönem karneler ne zaman verilecek yaz tatili kaç gün olacak?
Nestle ürünlerinin yüzde 60’ı sağlıksız! Şirket içi yazışmalar ortaya çıktı
Yorumlar