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Başakşehir'de kimyasal atık alarmı! Etrafa zehir saçtı yol trafiğe kapatıldı

Başakşehir'de kimyasal atık alarmı! Etrafa zehir saçtı yol trafiğe kapatıldı

BAŞAKŞEHİR Hürriyet Bulvarı üzerinde iddiaya göre yola kimyasal atık atıldı. Kimyasal atıktan çevreye zehirli gaz yayıldığı öne sürülürken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yolu trafiğe kapattı.

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Başakşehir Hürriyet Bulvarı'na kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık vatandaşları tedirgin ediyor.

Yaklaşık bir hafta önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından yol kenarına dökülen kimyasal atıktan duman çıkması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Çevreye kötü koku da yayılırken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi. 

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