Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Abone ol

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Atilla Peker'in Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla gönderdiği dilekçedeki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KKTC makamlarından bilgi ve belge istenecek

Soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği KKTC makamlarıyla ilgili bilgi ve belge temini için gerekli yazışmaların yapılacağı duyuruldu. Açıklamada delillerin temini ve dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara da başlandığı kaydedildi.

Savcılık açıklaması Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, tam olarak şöyle denildi: Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada geçtiğimiz günlerde korumasıyla birlikte gözaltına alınmıştı. Atilla Peker, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kutlu Adalı kimdir, nasıl öldürüldü?: Kutlu Adalı, 3 Ocak 1935 tarihinde, Ömer Bey ile Şerife Hanım'ın oğlu olarak Lefkoşa'da doğdu. Babasının mesleği kasaplıktı. İngiliz idaresinin Türkleri Kıbrıs'tan gönderme siyaseti çerçevesin-de İngiltere veya Türkiye'ye gitme hakkı verilen ailesi, seçimini Türkiye'den yana yaptı ve 1938 yılında Antalya'ya göç etti. Kutlu Adalı; ilk, orta ve lise eğitimini Antalya'da sürdürdü. İlk kez bu bildiride kullanılan Antalya Lisesi arşiv kayıtlarına göre, okul numarası 107 olan Kutlu Adalı, 1952-53 ve 1953-54 öğretim yıllarında iki yıl üst üste sınıfta kaldığından 27.06.1953 tarihli ortaokul diplomasıyla okuldan ayrılmıştır.

Antalya Lisesi kayıt defterine göre, 1953-54 Öğretim Yılında 4A sınıfında okuyan Adalı’nın fen ve matematikle ilgili dersleri ile İngilizce dersi zayıftır. Beden Eğitimi dersinden raporludur. Coğrafya ve Resim dersleri 6’dır. Türk Dili ve Edebiyatı notu 5’tir. En yüksek notu Kompozisyon ve Askerlik derslerine ait olup ikisi de 7’dir. Ortaokuldaki dersleri içinde en yüksek notları Coğrafya, Jimnastik ve Resim’den aldığı görülmektedir.

Türkçe notu ise 6’dır. Antalya Lisesinde okurken arkadaşlarından biri ileriki yıllarda hukukçu ve siyasetçi olarak tanınacak olan Deniz Baykal idi. Bu dostluk ileriki yıllarda da devam etti. Siyasi kimliğiyle Kıbrıs’a gelen Deniz Baykal, eski okul arkadaşıyla görüştü, onun işiyle ilgili bazı problemlerinin giderilmesinde yardımcı oldu. Kutlu Adalı, genç yaşta Anadolu'nun her yerini dolaştı. Özellikle Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden çok etkilendi ve Kağnı Yolu adlı eserini yazdı. 1954'te Kıbrıs'a kesin dönüş yaptı. Türkiye ile bağı hiçbir zaman kopmadı.

1958-61 yılları arasında Gençlik, Beşparmak ve Uyan dergilerini çıkaran Kutlu Adalı, ayrıca Beş-parmak yayınevini kurdu. Nacak gazetesinin yazı işlerini yönetti. 1960-72 yılları arasında Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı'nda özel kalem müdürlüğü görevini sürdürdü. 1972'den 1974'e kadar Bayrak Radyosu'nda denetleme kurulu üyeliğinde bulundu. 1974'te Kayıt ve Nüfus Dairesi Müdürlüğü'ne getirildi. 1985'te buradan emekli oldu. 1985-1996 arasındaki yaklaşık on yılını ağırlıklı olarak Söz, Ortam, Yeni Düzen ve Kıbrıs Postası gazetelerinde eleştirel köşe yazıları yazarak geçirdi. Üretken bir sanatçı olarak tanındı.

Nasıl öldürüldü?

Basın camiası 1996 yılında bir cinayetle sarsılmıştır. Yenidüzen gazetesi yazarı Kutlu Adalı evinin önünde kurşunlanarak öldürülmüştür.