Wesley Sneijder'den Galatasaray için Draxler hamlesi!

Galatasaray, sezon sonunda PSG'den Draxler'i kadrosuna katmak isterken, devreye eski yıldızı Wesley Sneijder'i soktu.

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Younes Belhanda'yı gönderen Galatasaray yine büyük oynuyor. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde birçok aday var ama ilk hedef PSG'yle sözleşmesinin sonuna gelen Julian Draxler... Alman yıldız ve menajeriyle yarı resmi görüşmeler yapılıyor. Ancak henüz herhangi bir teklif sunulmuş değil. Öncelik Draxler'e, Galatasaray'ı anlatmak, bunun için de efsane 10 numaralardan yardım alınacak. İlk aşamada, Wesley Sneijder'den destek istendiği ve Sneijder'in de Alman oyuncuyu aradığı Galatasaray'ı anlattığı öğrenildi.

Hollandalı yıldızın, Türkiye'ye kendisiyle aynı yaşta geldiğini, en doğru kararı verdiğini ve çok mutlu olduğundan bahsettiği bildirildi. Galatasaray'ın bir sonraki aşamada Drogba ve Hagi gibi eski yıldızlarını da Draxler'in ikna edilmesi için kullanacağı konuşuluyor.

Henüz nabız yoklayan ve resmi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yaz transfer döneminde en büyük bütçeyi Julian Draxler'e ayıracak. Belhanda'nın 5 milyon euro'yu bulan maliyeti olduğu gibi Alman oyuncuya aktarılacak. Ayrıca gelecek sezon statların da açılması bekleniyor. Draxler sayesinde store/tribün gelirlerinin artırılması planlanıyor.