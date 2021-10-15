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Veysel Durgun kimdir neden görevden alındı? Veysel Durgun aslen nereli?

Veysel Durgun kimdir neden görevden alındı? Veysel Durgun aslen nereli?

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yardımcısı ile birlikte görevden alındı. Bu gelişmenin ardından Veysel Durgun neden görevden alındı sorusu gündem oldu. Peki kimdir Veysel Durgun, aslen nereli?

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Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, dün ani bir kararla görevden alınmıştı. Veysel Durgun ile birlikte yardımcıları Kazım Baran ve Mustafa Yaylacı da görevinden alınan isimlerden biriydi. Bugün ise Adana Emniyeti tarafından yapılan operasyonla Veysel Durgun ve yardımcılarının gözaltına alındığı iddia edildi. İşte Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun hakkında iddialar…

Adana’da bu sabah KOM Sube’nin gerçekleştirdiği ve 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı dev operasyonun ağırlıklı olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerini kapsadığı ileri sürüldü.

Polis, Veysel Durgun dönemine ait tüm ihaleleri mercek altına aldı ve bu kapsamda sabah erken saatlerde gözaltılar gerçekleştirdi. İl eski Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve açığa alınan iki yardımcısının da gözaltında olduğu iddia edildi.

Veysel Durgun kimdir: Evli ve üç çocuk babası olan Veysel Durgun, 2016 yılında Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapmıştı.

Eğitim Yönetimi, Teftiş, Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Veysel Dutgun, 05.09.2018 tarihinde Adana İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamıştı.

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