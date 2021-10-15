Hande Fırat kimdir kaç yaşında eşi Murat Özvardar kimdir?

ANKARA'dan İstanbul'a dönerken büyük bir kaza geçiren Hürriyet Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Hande Fırat, TIR'dan fırlayan tekerleğin arabasına çarpması sonucu ölümden döndü. Bu üzerine haberin ardından Hande Fırat'ın hayatı merak edildi. Peki Hande Fırat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, eşi kimdir?

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Hande Fırat'a ne oldu sorusu günün konusu oldu. Hürriyet Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Hande Fırat İstanbul'a dönerken TIR'dan fırlayan tekerleğin aracına çarpması sonucu ölümden döndü. Bu üzen gelişmenin ardından Hande Fırat kimdir, aslen nereli, eşi kim soruları merak edildi.

Ankara'dan, perşembe günleri CNN Türk’te yayınlanan ‘Gece Görüşü’ programı için dün sabah eşi Murat Özvardar, koruması ve şoförü ile birlikte Ankara’dan İstanbul’a gitmek için yola çıktı.

TEM Otoyolu Bolu Tüneli’ne metreler kala Fırat’ın şoförünün kullandığı 34 DKS 290 plakalı araca, saat 12.35 civarında, Savaş Kanpara’nın kullandığı 41 AES 573 plakalı kamyonun 08 AAC 948 plakalı dorsesinden jantıyla birlikte çıkan Tekerlek çarptı. Araç ağır hasar görürken, Fırat, eşi, koruması ve şoförü kazayı ucuz atlattı.

Fırat, “Hayatımın ilk Trafik kazasıydı” derken, o anları şöyle anlattı:

“Arka koltukta Haber okuyordum, gözümü açıp başımı kaldırdığımda dev gibi lastiği gördüm sadece. Dördümüzün de önde ve arkada emniyet kemerlerimiz takılıydı. Ben her seferinde arka koltukta da mutlaka her yerde kemer takarım. Bu benim hayatımın ilk trafik kazasıydı ve emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Kemerler ve açılan hava yastıkları sayesinde hayatta kaldık. Tabii ki çok korktum. Aklıma ilk gelen ‘gittik’ oldu. Çünkü lastiğin arabaya çarpma anını gördüm ve hava yastıklarının açılmasıyla içerisi dumanla kaplandı. Arabadan çıktığımda biraz titreme krizine girdim. Sağımıza solumuza baktım bir şeyimiz yoktu Allah’a şükrettim. Hepimiz iyiyiz çok şükür.”

Jantıyla fırladı: Kazanın teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Fırat’ın şoförü de, “Kamyon üçüncü şeritten gidiyordu. Her şey saniyeler içinde oldu. Dorsedeki lastiğinin fırlamak üzere olduğunu gördüm ancak solumda bariyer, arkamda araçlar vardı. Sağa geçseydim takla atabilir, direksiyonu sola kırsaydım da bariyerlere saplanabilirdik, frene bastım. Jantın göbeği TIR’ın üstünde kalmıştı ve jantın diğer bölümleriyle birlikte fırlayan lastik araca çarptı. Tutanaklar tutuldu, aracımız Ankara’ya çekildi” dedi. Bu arada olaya Bolu Bölge Trafik ekipleri de müdahil oldu. Ölümlü ya da yaralamalı Kaza olmadığı için resmi işlem yapılmadığı belirtilirken, olayla ilgili bir tutanak tutulduğu kaydedildi.

Hande Fırat kimdir: Hande Fırat, 10 Eylül 1974'te Ankara'da doğdu. Ortaöğrenimini Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı.

Hande Fırat, televizyonculuk kariyerine yükseköğrenimi devam ederken başladığı staj ile adım attı. Kanal D, NTV ve BRT'de görev aldı. Kasım 1999'da CNN Türk'te başbakanlık muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2011'de CNN Türk'ün, 2014'te de Kanal D'nin Ankara Temsilcisi oldu.

2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı FaceTime üzerinden CNN Türk canlı yayınına konuk etti. Erdoğan'ın halkı sokağa çıkmaya çağırmasıyla darbenin gidişatını değiştiren bu yayın, Fırat'ın başarısı olarak görüldü. Aynı yıl düzenlenen 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Yılın Medya Olayı' dalında ödüle layık görüldü.

Hande Fırat, darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişime geçtiği iPhone marka telefonunu, Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu girişine yakın bir konumda açılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sergilenmek üzere bağışladı. Fırat'ın telefonunun yanında da Erdoğan'ın telefonu konuldu.

Fırat, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 2005'te Nehir adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Aralık 2017'de iş adamı Murat Özvardar ile evlendi.

Resim sanatıyla da ilgilenen Hande Fırat, 10 Nisan 2019'da CerModern'de ‘Renklerdir Patlayan’ adlı bir sergi açmış ve çizdiği 60 yağlıboya tablosunu sergilemiştir.