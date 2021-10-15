BIST 1.412
DOLAR 9,22
EURO 10,71
ALTIN 531,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Son Teknoloji Şimdi Seni Bekliyor

İzmir'de vehşet! Sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı

İzmir'de vehşet! Sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı

 İZMİR'in Konak ilçesinde Şahin Arıkan, aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı M.T., tarafından bıçakla yaralandı. Vücudunun göğüs ve sırt bölgesine aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Arıkan hastanede tedaviye alınırken, şüpheli M.T. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. 

Abone ol

Aralarında husumet bulunan M.T. ile Şahin Arıkan, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginliğin artması sonucu M.T., yanında bulunan bıçakla çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Arıkan'ı önce göğsünden, daha sonra da defalarca sırtından yaraladı.

Arıkan çok sayıda aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli suç aleti ile birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından ağır yaralanan Arıkan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Arıkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli M.T.'yı kısa sürede üzerinde bıçak ile yakaladı. Gözaltına alınan M.T., sorgulanmak üzere Basmane Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin gündemine oturan çiftçi konuştu: Biz aileden böyle gördük
Türkiye'nin gündemine oturan çiftçi konuştu: Biz aileden böyle gördük
Hatay'da 'okula gidiyorum' diye evden çıktı! Genç kız kayıplara karıştı
Hatay'da 'okula gidiyorum' diye evden çıktı! Genç kız kayıplara karıştı
Siyaset Cambazhanesinin Cazgırı: Meral Akşener
Siyaset Cambazhanesinin Cazgırı: Meral Akşener
BİM'den yeni hamle domates şirketi satın aldılar
BİM'den yeni hamle domates şirketi satın aldılar
15 Ekim evde bakım maaşı yatan iller 22 oldu sorgulama ekranı-2021
15 Ekim evde bakım maaşı yatan iller 22 oldu sorgulama ekranı-2021
Doğal gaz ek kaynak krizinde anlaşma sağlandı! Azerbaycan'dan gaz gelecek
Doğal gaz ek kaynak krizinde anlaşma sağlandı! Azerbaycan'dan gaz gelecek
İstanbul'da odadan gelen sesleri duyunca annesini kurtarmak istedi! Kanlı bitti
İstanbul'da odadan gelen sesleri duyunca annesini kurtarmak istedi! Kanlı bitti
Boşanan çiftin soyadı davasında çarpıcı karar! Babanın değil annenin soyadı çocukta
Boşanan çiftin soyadı davasında çarpıcı karar! Babanın değil annenin soyadı çocukta
Bakan Fahrettin Koca'dan flaş uyarı! '6 yaşındaki dahil' dedi kuralı hatırlattı!
Bakan Fahrettin Koca'dan flaş uyarı! '6 yaşındaki dahil' dedi kuralı hatırlattı!
Dolar güne rekor kırarak başladı! Dolarda zirve sürekli yenileniyor
Dolar güne rekor kırarak başladı! Dolarda zirve sürekli yenileniyor