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Bolu'da taksici dehşet saçtı! Temizlik işçisini bakın neden öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bolu'da taksici dehşet saçtı! Temizlik işçisini bakın neden öldürdü

BOLU’da ticari takside yolculuk yapan bir şahıs tarafından yol verme tartışmasında bıçaklanan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

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Olay, gece saat 02.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Karanfil Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp toplama kamyonunda çalışan Turgay Kayaalp ile ticari taksiyle yolculuk yapan Mustafa Kemal Ç. arasında yol verme tartışması çıktı.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Kemal Ç., bıçakla Kayaalp’i bıçakladı. Temizlik işçisi aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Kayaalp’in iş arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Turgay Kayaalp’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı
Temizlik işçisini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Mustafa Kemal Ç.’yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Şahıs, kaçtığı otomobille D100 karayolu üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan Kemal Ç., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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