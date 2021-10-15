İstanbul'da eşi boğazı kesilerek öldürülmüştü! Kayıp otelci de ölü bulundu
İSTANBUL'da Beyoğlu ve Fatih’te iki ayrı butik oteli olan Esra Yıldız, Avcılar’daki evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Kayıp olarak aranan eşi Nuri Yıldız da 3 gün sonra Beylikdüzü’ndeki boş bir arazide başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis, maskeli 2 kişiyi her yerde arıyor…
İstanbul'da Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere kavşağında içi yanmış şekilde terkedilen otomobilin sahibinin Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi Nuri Yıldız olduğunun belirlenmesi kan donduran bir vahşeti ortaya çıkardı. Kendisinden haber alınamayan Yıldız'a ulaşmaya çalışan polis ekipleri, savcı kararıyla Avcılar Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan Nuri Yıldız ve ailesinin kaldığı eve çilingir yardımıyla girdi. Böylece tüyler ürperten bir olay gün yüzüne çıktı.
Pazartesi gecesi Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda terk edilmiş ve içi yanmış bir otomobil bulundu. Otomobilde kan izlerinin yanında, Beyoğlu ve Fatih’te 2 ayrı otelin işletmeciliğini yapan Nuri Yıldız’a ait bir kimlik kartı bulundu. Polis ekipleri, Nuri Yıldız’ın Avcılar Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan evine gitti…
Evde Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız boğazı kesilerek öldürülmüş
Kapıyı çaldı, ancak kimse açmadı. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Esra Yıldız’ı boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu…Esra Yıldız’ın DNA örnekleri alındı, araçta bulunan kan iziyle karşılaştırıldı. Ancak araçtaki kan izi Esra Yıldız’a ait olmadığı ortaya çıktı…
Polis her yerde kayıp kocayı aramaya başladı
Lüks otomobilin içi kısmen yanmış ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, kayıp olan otelci Nuri Yıldız’ı bulmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.