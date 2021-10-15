İstanbul'da eşi boğazı kesilerek öldürülmüştü! Kayıp otelci de ölü bulundu

Polis her yerde kayıp kocayı aramaya başladı

Lüks otomobilin içi kısmen yanmış ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, kayıp olan otelci Nuri Yıldız’ı bulmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.