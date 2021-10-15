Gençlik anketinde çarpıcı sonuç! Türk gençliği sağcı mı solcu mu? Yüzde 70 ile...

Gençlerle yapılan ankette çarpıcı sonuçlar çıktı. Türkiye'de yaşayan gençlerin yarısından fazlası kendini ne sağcı ne de solcu olarak görüyor. Yüzde 38'i yurt dışında yaşamak istiyor. Ve yüzde 70 ile büyük bir çoğunluğu kendilerine değer verilmediğini düşünüyor.

Abone ol

Milliyet yazarı Zafer Şahin 15-30 yaş grubunu kapsayan gençlik anketini köşesinde paylaştı. Yazısında şu verilere yer verdi:

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu 8 bin denekle yaptığı “Türkiye’nin Gençleri Araştırması” ile bizim gençlerin adeta röntgenini çekmiş. Gençlere sadece oy deposu gözüyle bakan siyasetçilerin bu ciddi araştırmayı muhakkak incelemesi lazım. Gençlerin ruhunu anlamadan, onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini kavramadan oylarını almaları imkânsız.

Araştırma 15-30 yaş grubunda gerçekleştirilmiş. Gençler en çok gelecek kaygısı, eğitim sorunları ve geçim sıkıntısından şikâyetçi.

Türkiye’nin en önemli 3 problemi olarak ekonomi, eğitim ve işsizliği görüyorlar.

Her 10 gençten 3’ü kendi işini yapmak istiyor. Girişimci ruha sahip gençleri kamuda çalışmak isteyenler takip ediyor.

Gençlerin en çok ilgisini çeken konuların başında eğitim, ifade özgürlüğü, insan hakları ve hayvan hakları geliyor. İlgilenmedikleri konuların başında ise magazin var.

Gençler en çok uyuşturucu madde kullananlar ve LGBT bireylerle komşu olmak istemiyor. Suriyeli komşu istemeyenlerin oranı da hayli yüksek.

Sol görüşlü olanlar, sağ görüşlü olanlar

Gençlerin yüzde 42’si Türkiye’de, yüzde 38’ise yurt dışında yaşamayı istiyor. Sağ görüşlü olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 25, “Sol görüşlüyüm” diyenlerin oranı yüzde 21. Yüzde 53.5’i ise kendisini hiçbir yere yakın hissetmiyor. Yüzde 50.8’i dindar olduğunu belirtiyor, dindar olmadığını söyleyenlerin oranı ise 14.4.

Rol modelleri

Gençlerin rol modelleri arasında öne çıkan üç isim sırasıyla Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk ve Ekrem İmamoğlu. Listede ilk 15’teki kadın rol modeller Müge Anlı ve Meral Akşener.

Gençlerin yüzde 70’i kendilerine değer verilmediğini düşünüyor. Günde iki saat TV izleyen Türk genci, dört saat internette takılıyor. En çok MasterChef ve Netflix dizilerini izliyor. Sosyal medyada ise Whatsapp, Instagram ve Youtube tercih ediyor. Haberleri ise TV, Instagram ve Twitter’dan takip ediyor.