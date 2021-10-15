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Türkiye'nin olası Suriye harekatıyla ilgili ABD'den açıklama

Türkiye'nin olası Suriye harekatıyla ilgili ABD'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır ötesi operasyon sinyaline ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, ABD'nin muhtemel bir Türkiye operasyonuna destek verip vermeyeceği sorusuna net bir cevap vermedi.

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Terör örgütü YPG'ye yönelik saldırıları ulusal güvenliğe tehdit olarak gören ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları sonrası, Türkiye'nin YPG'ye karşı olası askeri harekatıyla ilgili ABD'li yetkililerin ne diyeceği merak konusu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price günlük basın toplantısında soruları yanıtladı. 

Artan YPG/PKK saldırıları sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesi operasyon sinyaline ilişkin bir soruya Price şu yanıtı verdi:

"Ateşkes çizgisi sürdürülmeli"

"NATO müttefikimiz Türkiye'ye yönelik sınır ötesi saldırıları kınıyoruz. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi ilettik, ateşkes çizgilerini korumanın ve bu sınır ötesi saldırıları durdurmanın önemini vurguladık. Bütün bunlar hakkında çok net olduk. Ayrıca, tüm tarafların Suriye'de istikrarı artırmak için ateşkes çizgisini sürdürmesinin; buna saygı duymasının ve iç savaşa siyasi bir çözüm bulmak için çalışmasının çok önemli olduğunu da belirttik."

Price, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirterek, başta terörle mücadele ve Suriye'deki çatışmaları sonra erdirmek üzere Türkiye ile ABD'nin birçok ortak menfaatinin bulunduğunu kaydetti.

"Ankara ile istişareleri sürdürüyoruz"

ABD'nin muhtemel bir Türkiye operasyonuna destek verip vermeyeceği sorusuna net bir yanıt vermeyen Price, Suriye konusunda Ankara ile istişareleri sürdürdüklerini söyledi.

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