Türkiye'nin gündemine oturan çiftçi konuştu: Biz aileden böyle gördük

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, markete girerken çamurlu ayakkabılarını çıkarınca, Türkiye’nin gündemine oturan 54 yaşındaki Arif Erkara, "Ama öyle girmek, bizim aile terbiyemize yakışmaz. Biz, aileden böyle gördük." dedi.

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Antalya’nın Kumluca ilçesinde, markete girerken çamurlu ayakkabılarını çıkarınca, Türkiye’nin gündemine oturan 54 yaşındaki Arif Erkara’yı Sabah gazetesi buldu.

30 yıldır çiftçilik yapan 2 çocuk babası Erkara, "O gün tarlada çalışıyordum. Ayakkabılarım çamur içindeydi. Marketin önüne geldiğimde market kirlenmesin diye lastik ayakkabılarımı çıkarıp girip alış veriş yaptı. Ben de esnaflık yaptım. Patronluk tarafını da müşteri tarafını da bilirim" diye konuştu.

İki oğlundan biri öğretmen diğeri üniversite okuyor

Kumluca ilçesinde 30 yıldır tarım ile uğraştığını belirten Arif Erkara, eşi Gülizar Erkara ile tarlada üretim yapıyor. Kendi ektiği pırasaları pazarcılara satan Erkara, "Kışın ise seralarda üretim yapıyorum. İki oğlumdan biri öğretmen diğeri üniversite okuyor" dedi.

Tebrik ettiler

Markete girdiği görüntülerin internette yayınlanmasından sonra milyonlarca kişini beğendiğini de belirten Erkara, "Hiç tanımadığım insanlar beni arayıp " 'Sen ne güzel bir insansın' diyerek beni tebrik ettiler" diye konuştu. Gülizar Erkara ise eşinin dünyanın en cana yakın insanı olduğunu söyledi.

"Biz aileden böyle gördük"

Arif Erkaya , geçmişte ailesinin esnaf ve çiftçi olduğunu söyledi. Sadece babasının geçmişte 700 dönümlük araziye sahip olduğunu belirten Erkaya, "Ben vanlığı da bilirim yokluğu da. Ticaretin içinden geldik. İnsanlığın ne olduğunu da çok iyi bilirim. O markete ayakkabım çamurlar içinde girmek bizim aile terbiyemize yakışmaz. Ayakkabılarım çamurlu girebilirdim. Kimse de bana 'Buraya niye çamurlu ayakkabınla girdin' demezdi. Ancak bana yakışmaz. Bu gün aynı durumu yaşasam ayakkabılarımı çıkarır girerim. Tertemiz marketi kirletmeye hakkım yok" diye konuştu.

"Tek olayda yüzbinlerce kez tıklandın"

Arif Erkaya Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Dış Ticaret Lojiklik bölümünde okuyan küçük oğlu Alim Erkaya'nın gitar çaldığını belirterek, "Benim markete çıplak ayakla girişim internette yüzbinerce kez tıklandığını gören küçük oğlum bizi telefonlar arayarak, "Baba bunca yıl gitar çalıyorum. İnternette bu kadar tıklanmadım. Tek olayda yüzbinlerce kez tıklandın. Seninle gurur duyuyorum" diye konuştu. Öğretmen olan diğer oğlunun da kendisini arayarak yaptığı hareket karşısında kendisini tebrik ettiğini kaydetti.

"Kalbi ve yüreği güzel bir insan"

Çetin Market'in sahibi Zafer Çetin 25 yıllık esnaf hayatında ilk kez böyle bir durum ile karşılaştığını söyledi. Bu olayın işyerlerinde yaşanmasının marketlerin ünlü olduğunu da belirten marketçi Çetin, "Arif amca sadece Kumluca'nın değil Tüm Türkiye'nin sevgisini kazandı. Kalbi ve yüreği güzel bir insan" diye konuştu.