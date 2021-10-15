BİM'den yeni hamle domates şirketi satın aldılar
BİM, topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide’yi 51,3 milyon TL’ye satın aldıAbone ol
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Afyon’da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin paylarının tamamını 51,3 milyon TL bedelle satın aldığını duyurdu.
Açıklamada Bircan Fide'nin 700 dönüm arazi üzerinde 100 bin metrekare kapalı sera alanı bulunduğu belirtildi.
Söz konusu payların kapanış işlemlerinin 14 Ekim tarihi itibariyle tamamlandığı da duyuruldu