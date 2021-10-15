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Benzin, motorin ve LGP'ye 2.5 ila 3 lira zam geliyor! Benzinliklerde çift haneli tabelalar hazırlanıyor

Benzin, motorin ve LGP'ye 2.5 ila 3 lira zam geliyor! Benzinliklerde çift haneli tabelalar hazırlanıyor

Akaryakıt istasyonları, fiyatlardaki artış beklentisinin ardından litre fiyatlarının listelendiği tabelaları ikisi ana rakam, ikisi de virgül sonrası küsurat olmak üzere dört haneli rakamlara hazırlıyor.

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Akaryakıt fiyatlarındaki artış beklentisi istasyonları harekete geçirdi. Önümüzdeki dönemde ana rakamı çift haneye ulaşabilecek akaryakıt litre fiyatları için şimdiden hazırlıklar başladı. Dünya'nın haberine göre, akaryakıt istasyonları, benzin, otogaz, motorinin litre fiyatlarının listelendiği tabelaları, ikisi ana rakam ikisi de virgül sonrası küsurat olmak üzere dört haneli rakamlara hazırlıyor.

Litre başına 2.5 ila 3 lira zam beklentisi

Önümüzdeki dönemde litre başına 2,5-3 liralık artışlar beklenirken, akaryakıt istasyonları da tabelalarını bu ihtimale göre yeniliyor. Türkiye’de yaklaşık 20 bin akaryakıt istasyonundan bazıları, 4 haneli tabela geçişini çoktan yapmışken, bazıları şimdi yenileme adımları atmaya başladı.

Fiyatlardaki artış ÖTV miktarını aştı

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kurundaki artış kaynaklı yükselişe geçti. Son yıllarda bu yükselişin ekonomideki etkilerini sınırlandırmak amacıyla eşel mobil uygulaması yürürlükte tutuldu.

Bu uygulama ile akaryakıt ürün fiyatına gelen zamlar, fiyatın içindeki ÖTV miktarından otomatik olarak düşülerek satış fiyatları sabit tutuldu. Ancak, son dönemde ürün fiyatlarındaki artış, toplam ÖTV miktarını aştı. Böylece akaryakıt ürün fiyatlarındaki artışlar, satış fiyatlarına zam olarak yansıtılmaya başlandı.

Motorin ve LPG'de ÖTV bitti, benzide 23 kuruş kaldı

Şu anda motorin ve LPG bu şekilde olurken, benzin fiyatlarında ise 23 kuruşluk bir ÖTV marjı kaldı. Şu anki durumda, bu seviyenin üzerindeki her artış, benzin satış fiyatlarında da artışa neden olacak. Bu durumda ihtimali gören istasyonlarda, tabela yenileme yoğunluğu yaşanacak. Bu arada, petrol istasyonlarında yılbaşından itibaren yeni nesil pompaların kullanıma başlanacağı da belirtiliyor.

Desnet Yazılım’ın kurucu ortağı Ömer Ekinci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ekinci, "Akaryakıt istasyonlarının yoğun şekilde tabela yeniledikleri söyleniyor. Birçok tabela ana rakamı tek haneliymiş, şimdi ise çift haneye hazırlanıyorlar" diye yazdı.

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